Quanto costa l'abbonamento Xbox Game Pass al Black Friday?

Xbox Game Pass sarà in offerta per il Black Friday 2021? Microsoft non ha ancora annunciato gli sconti per il Black Friday di Xbox a> ma basandoci sulle promozioni degli anni scorsi possiamo fare qualche deduzione.

Con ogni probabilità tornerà l'offerta Xbox Game Pass tre mesi a un euro, molto gettonata in occasione delle festività di fine anno, non possiamo escludere poi sconti sull'abbonamento annuale a Game Pass e Game Pass Ultimate, con un taglio di prezzo sull'iscrizione 12 mesi così da renderla più appetibile durante il Black Friday.

Nel caso degli abbonamenti e dei contenuti digitali i rivenditori non possono agire in maniera indipendente e dunque ogni promozione su Xbox Game Pass dipenderà da Microsoft. Negli USA è stata lanciata una offerta che prevede 75 giorni di Crunchyroll Premium in regalo ai nuovi abbonati Xbox Game Pass Ultimate, questa promo non è valida in Europa ma chissà che non possano esserci novità in merito proprio per il Black Friday.

Questo mese ricchissimo per gli abbonati, tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre troviamo Minecraft Java and Bedrock Editions, It Takes Two, Football Manager 2022, Forza Horizon 5 e GTA San Andreas Definitive Edition, solamente per citare alcune delle novità in uscita su Xbox, PC e Cloud.