Quanto costa acquistare una PS1 usata su Internet?

A ormai più di 25 anni dalla commercializzazione della prima Playstation, anche grazie all’uscita dell’ultima console di casa Sony, ovvero Playstation 5, in molti appassionati del medium si è riacceso il desiderio di recuperare la capostipite di quella che è diventata una serie di prodotti di grande successo.

I motivi per recuperare una Playstation originale nel 2020 sono sicuramente legati sia al valore affettivo e collezionistico che una console del 1994 suscita nei cuori di moltissimi giocatori di vecchia data, sia al desiderio di recuperare i moltissimi capolavori usciti al tempo per questa console, molti dei quali diedero il via a nuovi generi o crearono i punti di partenza per saghe videoludiche estremamente longeve ed apprezzate.

Al giorno d’oggi, il metodo principale che potete utilizzare per trovare e acquistare una Playstation originale usata è sicuramente tramite siti di compravendita online tra privati: sulla maggior parte delle principali piattaforme di questo tipo, il prezzo medio della prima console di casa Sony si aggira intorno ai 50€ circa, con oscillazioni tra i 40€ e i 60€ per il modello standard, prezzi simili anche per la PSOne, redesign lanciato nel 2000. Ovviamente i prezzi variano a seconda dello stato della console e della presenza o meno di manualistica, confezione originale e altri accessori inclusi nel prezzo.



