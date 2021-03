Quanto costa acquistare un videogioco da bar funzionante?

Star indiscusse del mercato videoludico del periodo tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90, prima dell'avvento definitivo delle home console sulla scena internazionale, i cabinati da bar sono ormai quasi scomparsi nel nostro paese.

Come ogni cosa che finisce per diventare estremamente rara, soprattutto se di qualità pari al nuovo e non più prodotta in serie, anche i videogiochi cabinati hanno visto il loro valore, e quindi il loro costo per la rivendita ad un privato, aumentare di molto. Al giorno d'oggi il mercato dei videogiochi arcade è in effetti limitato quasi esclusivamente alla nicchia dei collezionisti, e di conseguenza la produzione dei cabinati è ormai ridotta alle sole ordinazioni di prodotti realizzati su misura a seconda delle richieste del cliente.

Tutti i fattori sopracitati contribuiscono a far lievitare il prezzo di un cabinato da bar per videogiochi arcade, che al giorno d'oggi si aggira mediamente tra i 400 e gli 800 euro circa, a seconda delle caratteristiche e della qualità dei materiali dello stesso. Nel caso in cui siate invece alla ricerca di prodotti di qualità ancora superiore dovrete aspettarvi cifre che possono raggiungere, e superare, le migliaia di euro per ogni pezzo, con cabinati da collezione riprodotti in pochissime unità ancora più preziosi e quind, costosi.



C'è da dire che al tempo stesso è possibile acquistare cabinati usati di giochi meno famosi e magari non in ottime condizioni estetiche e prezzi più bassi che partono da circa 250 euro/300 euro. Le casistiche sono estremamente varie ed è difficile stabilire un prezzo definitivo per questo tipo di prodotti dal momento che l'età del cabinato e lo stato di conservazione influisce sicuramente molto sul costo. Ai prezzi indicati bisogna aggiungere poi i costi di trasporto e spedizione per un prodotto pesante e ingombrante come un cabinato.