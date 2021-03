Quanto costa aprire un negozio di videogiochi in Italia?

Quello dei videogiochi è un mercato in continua espansione da molti anni, ed è arrivato a raggiungere un giro d'affari del valore di ben 160 miliardi di dollari a livello internazionale, e di circa 2 miliardi solo in Italia, ed è quindi un business potenzialmente interessante, nonostante la crisi del retail a livello globale.

Avviare un'attività commerciale, qualunque essa sia, non è una cosa da poco, e richiede tenacia e competenza, oltre ovviamente ad una certa disponibilità economica. Per poter avviare l'attività commerciale del vostro negozio di videogiochi, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti pubblici preposti, dovrete pensare alla parte economica della vostra operazione.



Aprire un negozio significa infatti dover affrontare i costi relativi all'affitto del locale e alle tasse da pagare - entrambe cifre estremamente variabili a seconda della situazione - i costi per il rifornimento dei prodotti da rivendere al pubblico, la spesa per gli stipendi di eventuali vostri collaboratori, e molti altri costi accessori minori che contribuiranno però a far lievitare la cifra totale. Quest'ultima si attesta mediamente, almeno per quanto riguarda un negozio situato sul territorio italiano e soggetto quindi alle leggi fiscali del nostro Paese, tra i 40.000 e i 60.000 euro, una cifra che rimane comunque estremamente variabile, anche in modi piuttosto imprevedibili, a seconda della zona in cui deciderete di avviare la vostra attività e di come deciderete di impostare il vostro negozio. Tenete conto che aprire un negozio presenta costi estremamente diversi e variabili in base alle singole provincie d'Italia.

Una delle possibilità che potreste prendere in considerazione per cercare di ridurre i costi iniziali è quella di aprire un'attività commerciale in franchising, appoggiandovi quindi ad un brand già famoso per avere fin da subito un maggiore appeal nei confronti della possibile clientela e un supporto concreto nella gestione della logistica del vostro store. Vi basterà cercare su Google le parole "Franchising Videogiochi" per avere le idee più chiare sui costi e proposte delle varie insegne.



In linea generale è molto difficile indicare costi ben precisi poichè le variabili sono tantissime: negozio in centro città o in una zona meno frequentata, fondo di proprietà o in affitto (e la metratura dello stesso), eventuali altri spese extra, consumi (elettricità, riscaldamento, ecc) e tasse. Il consiglio è quello di affidarvi ad un professionista che saprà indirizzarvi al meglio anche in base al vostro preventivo di spesa.