Quanto costa Call of Duty Warzone, è gratis o si paga?

Il Battle Royale Activision è riuscito velocemente a conquistarsi l’approvazione di pubblico e critica, tanto da poter vantare dopo pochissime settimane dal lancio l’impressionante quantità di giocatori e aver toccato ora i 150 milioni di giocatori attivi su Call of Duty..

I fattori dello straordinario successo di Call of Duty Warzone, arrivato a competere nella scena dei videogiochi del genere dei battle royale con sua maestà Fortnite di Epic Games e con Apex Legends di Electronic Arts, sono molti, a partire da un gameplay solido basato sulla struttura dei precedenti capitoli della serie e da un supporto continuo fornito dagli sviluppatori al prodotto, che vede la periodica introduzione di nuove armi, skin per Call of Duty Warzone, e modifiche alla mappa di gioco.

Nonostante tutti questi elementi abbiano sicuramente contribuito a diffondere il gioco tra il pubblico di utenti, siano essi appassionati del genere oppure giocatori più casual, tuttavia, il fattore che più di tutti ha probabilmente contribuito alla rapidissima diffusione di Call of Duty Warzone è la sua natura di prodotto completamente free-to-play: avete capito bene, il Battle Royale di Activision può essere giocato su qualunque piattaforma senza spendere nemmeno un centesimo. Rimane comunque possibile, come nella maggior parte dei prodotti gratuiti disponibili sul mercato, effettuare acquisti all'interno del negozio di gioco per comprare modifiche estetiche da applicare al proprio alter-ego virtuale.