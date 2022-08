Hogwarts Legacy è attesissimo da tutti gli appassionati del mondo di Harry Potter, che non vedono l'ora di tornare in qualità di maghi alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Il titolo sviluppato da Avalanche Software arriverà in varie edizioni, compresa una corposa Collector's Edition.

Ricordiamo anzitutto che i preordini della Collector's Edition di Hogwarts Legacy partono dal 25 agosto 2022 su PC e console PlayStation e Xbox, mentre nessun dettaglio è stato al momento diffuso da Warner Bros. in merito alla versione Nintendo Switch. A questo punto, sapete quanto costa la Collector's Edition di Hogwarts Legacy? Il prezzo è fissato a 299,99 euro, valido per tutte le console in commercio sia di attuale che di vecchia generazione. Per quanto riguarda invece l'edizione PC, sarà possibile farla propria a 289,99 euro, 10 in meno rispetto alle altre piattaforme.

Ecco di seguito cosa contiene la Collector's Edition del gioco:

Confezione da collezione

Pacchetto Arti Oscure

Hogwarts Legacy in edizione fisica

Steelbook

DLC Dark Arts Garrison Hat

DLC Tunica Kelpie

Una riproduzione della bacchetta magica in scala 1:1 che fluttua su un libro

Early access, che permetterà di giocare 3 giorni prima rispetto al lancio ufficiale

L'offerta è quindi piuttosto corposa, ed è molto allettante anche la possibilità di poter giocare con tre giorni d'anticipo ad Hogwarts Legacy, immergendosi 72 ore prima nel magico mondo nato dalla fantasia di J.K. Rowling e pronto a rivivere anche in chiave videoludica a partire dal 10 febbraio 2023 (il 7 febbraio per gli acquirenti della Collector's).

Non perdetevi a questo punto il video unboxing della Collector's di Hogwarts Legacy, così da dare uno sguardo ravvicinato a tutti i suoi contenuti.