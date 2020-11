Quanto costa e come si paga PlayStation Plus per PS4 e PS5?

Il servizio in abbonamento di Playstation 4, in arrivo anche su Playstation 5 al lancio, fornisce l’accesso alle funzionalit√† multigiocatore online e permette agli abbonati di scaricare ogni mese alcuni giochi in forma totalmente gratuita.

Quanto Costa Playstation Plus

Al momento attuale esistono tre fasce di prezzo differenti per gli abbonamenti al servizio ciascuna collegata ad un pacchetto di durata differente, più 14 giorni di prova gratis PS Plus disponibili per coloro che non si sono mai abbonati prima. Vediamo quindi quali sono i pacchetti disponibili per l'acquisto:

1 mese di abbonamento - 8,99€

di abbonamento - 3 mesi di abbonamento - 24,99€

di abbonamento - 12 mesi di abbonamento - 59,99€

Come Pagare Playstation Plus

Per effettuare tutti i pagamenti relativi all'acquisto e al rinnovo di un abbonamento dovrete accedere alla pagina PlayStation Store sul PlayStation Store con lo stesso account sul quale desiderate attivare l'abbonamento (potete anche utilizzare l'applicazione negozio presente nella dashboard di PS4), e assicurarvi che su questo account sia attivo un metodo di pagamento tramite carta di credito valida. Al momento del l'acquisto vi verrà scalato l'importo corrispondente all'abbonamento scelto, e si attiverà la fatturazione automatica, la quale rinnoverà l'abbonamento fatto ogni volta che si avvicinerà la scadenza. Su Everyeye.it trovate la guida per disattivare la fatturazione automatica su PlayStation Plus.

In alternativa, potete decidere di acquistare l'abbonamento anche tramite i rivenditori autorizzati, i quali vi forniranno un codice al momento dell'acquisto che andrà poi inserito all'interno della sezione Riscatta Codice del Playstation Store.