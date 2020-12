Quanto costa comprare una console PlayStation 4 usata?

Non avete mai avuto una PlayStation 4? Siete curiosi di provare qualcuna delle tante esclusive PS4 che hanno costellato questa ricchissima generazione videoludica? Se è così, comprare una console usata è la scelta migliore per risparmiare.

Come prima cosa, dovreste decidere se acquistare una PlayStation 4 oppure la PS4 PRO. La differenza di prezzo potrebbe essere importante per voi. Dando un'occhiata al mercato virtuale dell'usato è possibile trovare qualche buona occasione, complice il fatto che stiamo vivendo, proprio in questo momento, il passaggio generazionale alla PlayStation 5 e quindi molti utenti cercano di rivendere la propria console per recuperare la spesa di quella nuova.

Acquistare una PS4 è una cosa che vale la pena fare soprattutto se non siete interessati ad avere subito la nuova PS5, dal momento che nel 2021 usciranno tanti giochi PS4 interessanti. Su vari marketplace online, una PlayStation 4 Slim usata si trova a circa 200 euro. Guardando aste ed offerte, invece, queste spesso partono anche da 70 o 100 euro, ma gli offerenti con cui dovrete competere saranno molti, quindi non aspettatevi di riuscire a spuntarla facilmente.

Per quanto riguarda la versione PRO, la differenza di prezzo è di circa 100 euro rispetto alla sorella minore, sia nelle inserzioni compralo subito sia in quelle ad asta. Non è raro trovare una PS4 Pro usata in vendita all'asta a partire da 200 euro, spesso senza giochi o accessori inclusi. Cercate una buona offerta e non esitate, potete stare sicuri che PS4 vi servirà ancora per molto tempo!