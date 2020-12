Quanto costa una console PlayStation 3 usata?

Se siete interessati all'acquisto di una PlayStation 3, la cosa migliore da fare è rivolgersi al mercato dell'usato. Nonostante sia un po' datata, questa console è comunque un pezzo di storia videoludica ancora reperibile in giro.

La prima console Sony ad alta definizione, in commercio dal 2007 in Europa dopo diversi problemi del lancio legati al misterioso diodo, è ormai fuori produzione. Ma nel caso in cui vogliate recuperare alcuni capolavori del calibro di Demon's Souls, God of War 3 o Heavy Rain, leggendo questo articolo potrete farvi un'idea del valore di questa PlayStation sul mercato dell'usato.



Una rapida ricerca sui principali mercatini dell'usato online ci mostra che il prezzo di una PlayStation 3 fluttua a seconda della capacità del suo hard disk (ne sono state rilasciate diverse versioni) e dei giochi e accessori inclusi nell'inserzione. Si parte da una PS 3 modello "fat" (la prima versione rilasciata) con capienza 80 Gigabyte e senza giochi, al prezzo di 50 euro + spedizioni.

Molto più interessante, qualche inserzione più in giù, un modello "Slim" da 500 GB, con 2 controller e ben 7 giochi inclusi, per soli 90 euro + 20 di spedizione. Questo è quello che si può trovare a meno di 100 euro, perché dopo i prezzi aumentano (inspiegabilmente) fino a raggiungere cifre improponibili tra 200 e 300 euro. Su altri marketplace è possibile trovare diverse offerte di PlayStation 3 intorno ai 100 euro, ma tenete a mente che si tratta di privati che vogliono rivendere tramite consegna a mano, a meno che non siano inserzioni di negozi che hanno anche un sito dedicato dall'usato. Siete più interessati alla PlayStation precedente? Allora date un'occhiata ai prezzi di una PlayStation 2 usata.