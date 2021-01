Quanto costa una console PlayStation 5 usata di seconda mano?

Considerando le poche scorte di PlayStation 5 disponibili e la difficoltà ad acquistare una console nuova nei negozi in tanti hanno pensato di rivolgersi al mercato dell'usato... da qui il dubbio, ma quanto costa una PS5 usata?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, acquistare una PS5 usata difficilmente vi permetterà di risparmiare denaro. PlayStation 5 costa 499 euro mentre PS5 Digital Edition ha un prezzo di listino di 399 euro, le console usate vengono vendute spesso e volentieri su forum, mercatini, social network, siti di aste online e compravendita allo stesso prezzo del nuovo, in molti casi persino con prezzi superiori al listino.

Prestate molta attenzione dunque ed evitate di comprare PlayStation 5 a cifre più alte del prezzo consigliato da Sony, non è difficile imbattersi in annunci con la console in vendita a 800 euro e persino più di 1.000 euro, vi consigliamo però di resistere alla tentazione ed aspettare nuovi rifornimenti e scorte di PlayStation 5.

Guardare al mercato dell'usato per PS5 non è al momento una soluzione troppo conveniente a meno che non troviamo un amico o una persona non interessata al profitto disposta a cedere la console a prezzo di listino oppure a costo leggermente inferiore, anche se questa eventualità è piuttosto remota considerando quanto PlayStation 5 sia ricercata e ambita dai consumatori.