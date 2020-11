Quanto costa una console PS2 usata?

Siamo nel 2020 e proprio in questi giorni è avvenuto il lancio della nuova console Sony, la tanto attesa PlayStation 5. Qualcuno, tuttavia, potrebbe essere interessato ai modelli più "antichi", tra i quali la 2 spicca particolarmente per fama e fortuna.

Se siete dei collezionisti o volete semplicemente rispolverare una vecchia gloria videoludica, qui troverete alcune informazioni utili. PS2 ha da poco compiuto 20 anni, ma fa ancora parlare di sé. Con il suo design innovativo, l'hardware all'avanguardia (per i tempi) e un ventaglio di titoli niente male già al lancio, la PlayStation 2 ha conquistato il mercato delle console dei primi anni 2000, facendo mangiare la polvere alle concorrenti (Microsoft Xbox e Nintendo GameCube) dopo un lancio piuttosto lento e problematico (un problema di scorte...vi ricorda qualcosa?).

Tra tutte le console PlayStation di Sony è stata, fino a oggi, quella più venduta; ma ha fatto decisamente più di questo, dal momento che si tratta della piattaforma di gioco più venduta in assoluto, con quasi 160 milioni di unità piazzate.

Magari voi l'avevate e vi si è rotta, oppure ai tempi avete preferito provare la console di Microsoft; nessun problema, siete ancora in tempo per rimediare alla mancanza e procurarvene una usata! Anche se al giorno d'oggi sono abbastanza rare, è possibile reperire un modello di PS2 Slim a prezzi ragionevoli sul mercato dell'usato. eBay e altri marketplace online offrono alcune inserzioni che partono da 70€, mentre la versione "Fat", precedente alla Slim, costa ancora meno. I prezzi delle aste cominciano invece da 10 o 20 euro a salire, cifre tutt'altro che proibite per acquistare una console PlayStation 2 usata.