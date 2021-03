Quanto costa Crash Bandicoot 4? Prezzo aggiornato in offerta marzo 2021

Crash Bandicoot 4 It's About Time è stato pubblicato a ottobre 2020 su PS4 e Xbox One e a metà marzo arriverà su Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S e in seguito anche su PC. Ma quanto costa Crash Bandicoot 4?

Il prezzo più basso nel momento in cui scriviamo è quello di Amazon: Crash Bandicoot 4 costa 39.99 euro in offerta, prezzo valido per l'edizione standard su PlayStation 4 e Xbox One. Tutti coloro che possiedono il gioco riceveranno l'aggiornamento gratis alla versione next-gen per PS5 e Xbox Series X/S senza costi aggiuntivi, sicuramente un bell'incentivo per acquistare ora Crash 4 in offerta.

La versione next-gen di Crash Bandicoot 4 presenterà una maggior risoluzione con supporto fino a 4K e 60fps, Audio 3D su PlayStation 5 e compatibilità con il DualSense sulla console Sony. Confermata anche la possibilità di importare i salvataggi ma solamente sulla stessa famiglia di console: se avete giocato a Crash 4 su PlayStation 4 potrete importare i savegame su PS5 mentre se avete giocato su Xbox One potrete importarli solo su Xbox Series X/S.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Crash Bandicoot 4, sequel che arriva a ben 22 anni di distanza dall'acclamato Crash Bandicoot 3 Warped uscito nel 1998 sulla prima PlayStation.