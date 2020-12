Quanto costa Days Gone per PlayStation 4? Prezzo dicembre 2020

Days Gone è una delle esclusive PlayStation 4 più acclamate e vendute degli ultimi anni, ma quanto costa il gioco di Sony Bend? Uscito nell'aprile del 2019, Days Gone è ancora venduto a prezzo pieno ma è possibile trovare qualche offerta online.

Sali in sella e avventurati in un mondo dilaniato da una letale pandemia nel ruolo del cacciatore di taglie Deacon St. John. Attraversa le terre dell’Incubo sulla tua moto da randagio, affrontando orde di furiosi e visitando gli insediamenti umani. L’ora del giorno e le condizioni atmosferiche riservano sorprese e pericoli. Uno spietato mondo aperto: esplora le estese regioni del Northwest americano, perfettamente riprodotte. Uno stile di combattimento sandbox: affina le tue strategie in battaglia, personalizza le armi, acquisisci nuove abilità, crea trappole e potenzia la tua moto. Una storia di speranza: sopravvivi nelle terre selvagge, alla ricerca di una nuova ragione per combattere dopo una dolorosa perdita personale.

Su Amazon.it Days Gone costa 28.99 euro, non il prezzo più basso in assoluto, ma ad esclusione delle offerte del Black Friday e di altri saltuari sconti, questo è il prezzo più conveniente di dicembre 2020. La versione digitale costa invece 69.99 euro, nel momento in cui scriviamo il gioco non rientra tra le offerte di fine anno del PlayStation Store.