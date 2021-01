Quanto costa F1 2020? Il prezzo più basso con sconti e offerte

Quanto costa F1 2020? Ci siamo fatti questa domanda e siamo andati alla ricerca del prezzo più basso per il racing game Codemasters con licenza ufficiale Formula Uno. F1 2020 è in vendita a prezzo scontato su Amazon.it, ecco la nuova offerta.

Il videogioco ufficiale Formula One World Championship 2020. Nuova modalità scuderia; due nuovi circuiti (Hanoi e Zandvoort); split-screen e molto altro! Durata delle stagioni più breve: dieci, sedici o quella complete con ventidue gare selezionabili Area Esports in-game per vivere le qualificazioni agli eventi online, le ultime news and guardare il nuovo F1 Esports Challenger e gare Pro Series.

F1 2020 Seventy Edition costa 29.99 euro anzichè 49.99 euro con uno sconto del 40% sul prezzo di listino. L'offerta è valida solo per la versione PC mentre le edizioni PlayStation 4 e Xbox One sono vendute a prezzo pieno e senza sconti. Questa edizione speciale include vari contenuti digitali per festeggiare il settantesimo anniversario della Formula Uno, tra cui livrea per auto, celebrazione sul podio, casco, tuta da gara, guanti, scarpe e badge giocatore.

Una buona occasione per recuperare uno dei giochi di corse più acclamati degli ultimi anni, un vero must per tutti gli aspiranti piloti virtuali in erba e gli appassionati di Formula Uno.