Quanto costa FIFA 21 per il Black Friday?

Ci avviciniamo al Black Friday e i principali rivenditori stanno facendo offerte sui migliori videogiochi, tra questi anche Amazon che ha deciso di scontare FIFA 21, uno dei giochi più venduti dell'anno in Italia e non solo. Quanto costa FIFA 21?

Nel momento in cui scriviamo FIFA 21 costa 39.99 euro su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch mentre la Champions Edition costa 81.95 euro su PlayStation 4 e 62.05 euro su Xbox One. La versione PC non è invece in vendita su Amazon.

Queste offerte resteranno proseguiranno per tutta la Settimana del Black Friday dal 23 al 29 novembre e termineranno lunedì 30 novembre, giorno del Cyber Monday. Potete approfittare di questa occasione per fare (o farvi) un regalo di Natale, questo è il prezzo più basso mai raggiunto dal lancio, avvenuto lo scorso mese di ottobre.

Ricordiamo inoltre che i possessori di FIFA 21 su Xbox One e PS4 riceveranno l'aggiornamento gratis alle versioni Xbox Series X/S e PlayStation 5 non appena questo sarà disponibile.