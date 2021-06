Quanto costa FIFA 21? Meno di 20 euro su eBay con spedizione gratis

Su eBay è possibile acquistare FIFA 21 per PlayStation 4 al prezzo più basso di sempre: il videogioco di calcio EA Sports è in vendita a soli 18.99 euro in versione standard per PS4 aggiornabile a costo zero alla versione PS5.

Il venditore game_electronic_virz può vantare oltre 38.000 feedback (99.9% positivi) e propone anche sconti in caso di acquisti multipli: una copia di FIFA 21 costa 18.99 euro, acquistando due pezzi pagherete 18.61 euro l'uno mentre con tre pezzi il prezzo scende 18.23 euro a copia. Quattro o più pezzi avranno invece un costo unitario pari a 17,85 euro.

Una bella occasione per acquistare il gioco di calcio più venduto al prezzo più basso per gli Europei di Calcio EURO 2020, per vivere l'emozione dei campionati europei anche su console. La versione di FIFA 21 per PS4 in offerta è quella standard priva di contenuti aggiuntivi ma ricordiamo che è possibile effettuare l'upgrade gratis a FIFA 21 per PS5, senza costi extra di nessun tipo.

La spedizione è gratis con consegna stimata tra mercoledì 9 e lunedì 14 giugno, con la consegna gratuita il risparmio è ancora maggiore e con meno di 20 euro avrete tra le mani una copia nuova e sigillata di FIFA 21.