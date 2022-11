Quanto costa FIFA 23 al Black Friday: migliori sconti e offerte per risparmiare

Quanto costerà FIFA 23 per il Black Friday? Il Venerdì Nero è da sempre una buona occasione per acquistare FIFA 23 in offerta, negli anni scorsi il gioco è stato spesso protagonista di sconti e promozioni e non c'è dubbio che lo stesso accadrà quest'anno.

In attesa di capire come si muoveranno catene come GameStop, Mediaworld, Euronics, Unieuro, Gamelife, GameTekk ed Expert vediamo quali sono le migliori occasioni per comprare FIFA 23 in sconto. Nel momento in cui scriviamo, FIFA 23 non è in sconto sugli store digitali come Steam, PlayStation Store e Xbox Store, possiamo però rivolgerci ad Amazon ed eBay per vedere le promozioni attualmente in corso.

FIFA 23 in sconto su Amazon

FIFA 23 offerte eBay

Queste sono le prime offerte pre Black Friday di FIFA 23, in attesa degli sconti che verranno proposti nelle prossime settimane durante il Black Friday 2022 del 25 novembre, il Black Weekend del 26 e 27 novembre e il Cyber Monday del 28 novembre. Sicuramente una buona occasione di risparmio per comprare FIFA 23 per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch in offerta.