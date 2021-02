Quanto costa Final Fantasy 7 Remake per PlayStation 5?

Final Fantasy 7 Remake è stato annunciato per PlayStation 5con uscita prevista per il 10 giugno. Ma quanto costa la versione next-gen del gioco Square Enix e quante edizioni esistono? Facciamo chiarezza su questo aspetto.

Il publisher ha annunciato due diverse edizioni: Final Fantasy VII Remake Intergrade Standard Edition in vendita a 79.99 euro e una Digital Deluxe Edition proposta a 99.99 euro, quest'ultima disponibile solamente sul PlayStation Store mentre la prima venduta anche in formato fisico.

La Standard Edition include Final Fantasy VII Remake e il nuovo contenuto episodio Yuffie, non disponibile singolarmente e presentato in esclusiva su PlayStation 5. La Digital Deluxe Edition presenta in aggiunta un artbook digitale e la mini colonna sonora originale nella quale trova spazio anche la canzone Descendant of Shinobi. Prenotando una qualsiasi edizione si riceverà come bonus l'arma Cacstar (Shuryactus) per Yuffie.

Tutti coloro che hanno acquistato la versione PlayStation 4 del gioco otterranno gratis l'aggiornamento next-gen di Final Fantasy 7 per PS5, questo però non includerà Episode Yuffie ma solamente le migliorie tecniche (risoluzione 4K, supporto al DualSense, Photo Mode e due modalità grafiche). Sarà comunque possibile acquistare separatamente episodio Yuffie (il prezzo non è stato rivelato), non è però prevista una versione di questo contenuto extra per PlayStation 4.