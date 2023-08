GS5 prezzo: quanto costa la GameStation 5 e che giochi ci sono?

Su queste pagina vi abbiamo parlato più volte della GameStation 5, famiclone della PlayStation 5 che si presenta come una versione evoluta della celebre PolyStation. Ma quanto costa la GS5 e quanti giochi ci sono?

Il prezzo della GameStation 5 varia dai 20 ai 30 euro, la console può essere acquistata presso vari marketplace online (ma non su Amazon) ed eCommerce asiatici ad un costo contenuto, escluse le spese di spedizione. Parliamo di un oggetto piuttosto economico ma che di fatto non vale più del prezzo al quale viene venduto.

La dotazione della GameStation 5 include la console, due controller (non aspettatevi un clone del DualSense, parliamo di joypad con una croce direzionale e quattro tasti azione), un cavo composito e una basetta. No, la pistola a infrarossi non c'è... Quali giochi include la GameStation 5? Non c'è un elenco completo in rete ma trattandosi di un famiclone troviamo una vasta selezione di videogiochi 8-bit usciti su NES, oltre ai consueti hack rom come Super Mario 14.

Nota bene: lo staff di Everyeye.it sconsiglia l'acquisto di simili prodotti dal momento che questo tipo di console sono piene di rom emulate senza pagare i rispettivi diritti di utilizzo, dunque violando il copyright e i diritti di autore.