Quanto costa Ghost of Tsushima per PS4 e funziona su PS5?

Uscito la scorsa estate in esclusiva PlayStation, Ghost of Tsushima ha venduto 6.5 milioni di copie e Sony Pictures ha appena annunciato il film di Ghost of Tsushima, diretto dal regista della saga cinematografica di John Wick.

Quanto costa Ghost of Tushima? Funziona anche su PS5? Queste sono due domande molto gettonate tra i giocatori, vi forniamo di seguito una risposta ad entrambi i dubbi. Ghost of Tsushima costa 46.99 euro su Amazon mentre da Mediaworld costa 48.99 euro, questi sono ad oggi i prezzi più bassi per Ghost of Tsushima aggiornati a marzo 2021. Il prezzo è relativo alla versione standard, senza bonus o contenuti aggiuntivi di alcun tipo.

Ugualmente interessante la seconda domanda: Ghost of Tsushima funziona su PlayStation 5? La risposta è affermativa, il gioco di Sucker Punch è perfettamente compatibile con PS5 e gira a 60fps stabili e senza cali, anche nelle situazioni più concitate, oltre a poter contare su tempi di caricamento più rapidi grazie alle potenzialità dell'unità SSD della console Sony.

Grazie a questo taglio di prezzo temporaneo i giocatori possono recuperare Ghost of Tsushima risparmiando rispetto al costo di listino, una buona occasione per non farsi trovare impreparati in vista dell'arrivo e del film e del probabile sequel Ghost of Tsushima 2, non ancora annunciato. Volete sapere se ne vale la pena? Vi rimandiamo alla nostra recensione di Ghost of Tsushima per scoprirlo.