Quanto costa il gioco di Minecraft? Miglior prezzo gennaio 2021

Minecraft è uno dei videogiochi più venduti degli ultimi anni, il gioco di Mojang continua ad essere popolarissimo e molto ricercato dai giocatori. Ma quanto costa Minecraft? Ecco il prezzo del gioco aggiornato a gennaio 2021.

Minecraft è un gioco di costruzione e di avventura. Il giocatore potrà esplorare mondi generati casualmente e creare cose straordinarie, dalla più semplice delle case al castello più sontuoso. In Modalità Creativa avrà a disposizione risorse illimitate, mentre nella modalità sopravvivenza dovrà scavare in profondità e creare armi e armature per difenderti da pericolosi nemici.

La versione più economica è Minecraft per Nintendo Switch a 24.99 euro su Amazon, il gioco ha un prezzo di listino di 29.99 euro, la versione per la console Nintendo è dunque la meno costosa a gennaio 2021. Questo pacchetto include anche l'aggiornamento Bedrock per giocare insieme su Xbox One, PC, Android, iOS e PlayStation VR, oltre a tutti DLC e i contenuti esclusivi precedentemente pubblicati tra cui il Super Mario MashUp Pack.

Una buona occasione dunque per acquistare Minecraft a prezzo scontato, in attesa di ulteriori promozioni che possano abbassare ancora di più il costo del gioco, anche se i 24.99 euro della versione Switch sono ad oggi il minimo storico mai raggiunto da qualsiasi edizione fisica di Minecraft.