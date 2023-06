Quanto costa un gioco nuovo per la PlayStation 5?

Quanto costa un gioco PS5? Una domanda meno banale di quanto pensiate dal momento che proprio con l'arrivo di PlayStation 5, Sony e altri publisher hanno aumentato il prezzo dei loro videogiochi sia in formato fisico che digitale.

Se durante l'era PS4 un gioco nuovo di fascia alta aveva un prezzo di listino consigliato di 69.99 euro, nel caso dei giochi PS5 si è passati ad un listino di 79.99 euro con un aumento di prezzo di dieci euro rispetto a pochi anni fa. Questo vale sia per i giochi pubblicati da PlayStation Studios (come Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e il futuro Marvel's Spider-Man 2) sia per giochi terze parti come Call of Duty, FIFA e tanti altri.

Ci sono ovviamente delle eccezioni: Alan Wake per PS5 costerà 59.99 euro al lancio ma per mantenere un prezzo così basso Remedy ha dovuto rinunciare alla produzione dell'edizione fisica e il gioco uscirà dunque solo in formato digital. Non mancano poi i casi di giochi PS5 lanciati ad un prezzo di 49.99 euro o 39.99 euro, a seconda delle scelte dei singoli publisher, che spesso possono proporre un prezzo di listino più basso per invogliare i consumatori all'acquisto e far crescere le vendite al lancio.

Se volete risparmiate tenete d'occhio gli sconti dei PlayStation Days of Play con giochi PS5 in offerta fino al 12 giugno.