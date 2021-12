Quanto costa God of War per Natale? Super prezzo per il gioco di Kratos

God of War Ragnarok uscirà nel 2022, c'è ancora tempo quindi per recuperare il primo God of War nel caso il gioco di Sony Santa Monica non sia ancora presente nella vostra ludoteca. Sopratutto a Natale, considerando il prezzo di God of War per PS4, venduto a meno di dieci euro!

God of War costa 9.98 euro su Amazon con spedizione gratuita per gli abbonati Amazon Prime e disponibilità immediata, questo vuol dire che ordinando oggi riceverete il gioco prima di Natale. A questo prezzo è davvero difficile rinunciare ad un titolo di questo calibro, God of War è una delle esclusive PlayStation più vendute di sempre e l'attesa per il sequel è alle stelle.

God of War Ragnarok continuerà la saga norrena di Kratos e Atreus mettendo fine alla stessa, il team di sviluppo ha infatti dichiarato la serie norrena terminerà con Ragnarok, lasciando poi spazio ad altre storie e sfondi narrativi ambientati nel mondo di God of War.

God of War uscirà anche su PC a gennaio 2022 come parte della strategia di Sony per espandere il brand PlayStation Studios, dopo Horizon Zero Dawn, Days Gone e Uncharted Legacy of Thieves Collection anche Kratos si prepara dunque a fare il suo debutto su Steam.