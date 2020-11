Quanto costa God of War per PlayStation 4?

God of War è una delle esclusive PS4 più acclamate di tutti i tempi, ma quanto costa il gioco di Sony Santa Monica, a qualche anno dall'uscita? Vediamo insieme il prezzo di God of War e dove comprarlo online e nei negozi.

"Ora che vive come un semplice mortale, lontano dall’ombra degli dèi, Kratos deve adattarsi a terre sconosciute, inattesi pericoli e alla sua seconda possibilità di essere padre. Lui e suo figlio Atreus dovranno addentrarsi nel selvaggio regno di Midgard per vivere insieme una profonda avventura alla ricerca della propria realizzazione."

La versione su disco di God of War per PS4 costa 20.99 euro su Amazon mentre la versione digitale scaricabile dal PlayStation Store costa 19.99 euro in versione standard, senza contenuti extra di alcun tipo. La Digital Deluxe Edition costa invece 29.99 euro e include oltre al gioco anche il Set Armatura Voto di Morte, lo Scudo Guardiano dell'Esilio, fumetto e artbook digitale targato Dark Horse e un tema dinamico per la schermata HOME di PlayStation 4.

Una buona occasione per recuperare l'ultima avventura di Kratos in vista dell'uscita di God of War 2 per PS5 nel 2021, titolo con il quale gli sviluppatori hanno dichiarato di voler puntare al premio di Gioco dell'Anno. Per approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di God of War per PS4.