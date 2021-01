Quanto costa GTA 5 Online: è gratis oppure a pagamento?

Quanto costa GTA Online? La componente multigiocatore di GTA V è uno dei giochi più popolari degli ultimi anni ma quanto costa esattamente? Il gioco multiplayer è gratis oppure no? Facciamo chiarezza!

Per giocare a GTA Online è necessario possedere GTA V per PC, PS4 o Xbox One, GTA Online è gratis ma solamente per i possessori del gioco completo. Non avete GTA 5? Nessun problema, sugli store digitali trovate la Premium Edition che include GTA 5, GTA Online e proprietà per un valore di 10.000.000 GTA$ oltre a 1.000.000 di GTA$ da spendere liberamente in-game.

Al prezzo di 9.99 euro è invece possibile comprare il GTA Online Criminal Enterprise Starter Pack (opzionale e non obbligatorio) che include proprietà, attività, armi, veicoli e altri contenuti che se acquistati singolarmente hanno un valore di oltre 10.000.000 di GTA$.

Nel caso di Red Dead Online è possibile acquistare solamente la componente multiplayer al prezzo di 4.99 euro mentre GTA Online resta in ogni caso legato al gioco principale. Non preoccupatevi però perchè il prezzo di GTA 5 è calato molto negli ultimi anni ed è possibile comprarlo a 29.99 euro o 19.99 euro in caso di offerte online e dei grandi rivenditori.