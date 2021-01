Quanto costa GTA 5 per PlayStation 4? Prezzo aggiornato a gennaio 2021

Quanto costa GTA 5? Il blockbuster di Rockstar Games è in vendita ormai da qualche anno, ma quanto costa nel 2021? Ecco il prezzo di GTA V per PS4 in edizione fisica o digitale scaricabile dal PlayStation Store.

Grand Theft Auto V Premium Edition comprende l'esperienza di gioco completa di grand theft auto v, tutti gli aggiornamenti e i nuovi contenuti tra cui Il Colpo dell'Apocalisse, Traffico d'Armi, Contrabbandieri, Centauri e molto altro per un valore di oltre 10.000.000 di GTA$. Il gioco comprende il Criminal Enterprise Starter Pack con proprietà, attività, armi, veicoli e molto altro ancora, in aggiunta ad un 1.000.000 di GTA$ omaggio da spendere liberamente in GTA Online.

GTA 5 per PS4 costa 29.99 euro su Amazon.it in versione Premium Edition con tanti contenuti aggiuntivi, se volete risparmiare invece potete acquistare GTA 5 Premium Online Edition a 14.69 euro sul PlayStation Store, in offerta durante i saldi di gennaio: anche questa edizione include 1.000.000 GTA$ in maggio e contenuti per un valore totale di 10.000.000 GTA$.

Questo è il prezzo più basso per GTA V su PlayStation 4, aggiornato a gennaio 2021, vi aggiorneremo se il prezzo dovesse calare ulteriormente anche se il gioco Rockstar Games sembra aver già raggiunto il suo minimo storico sul PlayStation Store.