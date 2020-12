Quanto costa LEGO Super Mario? Prezzo del set base e delle espansioni

L'originale e riuscita collaborazione tra LEGO e Nintendo ha dato vita al mondo di LEGO Super Mario, una linea di set componibili creati con i famosi mattoncini, coi quali è possibile ricreare l'iconica ambientazione del Regno dei Funghi di Super Mario.

LEGO Super Mario offre ormai una discreta varietà di set, ognuno con la propria ambientazione e caratteristiche uniche. Considerando che ormai il Natale è alle porte, potreste valutare l'idea di regalarne uno; su Amazon è possibile trovare il set base LEGO Super Mario a 50 euro, prezzo scontato del 17%.

Sicuramente qualsiasi bambino si divertirà a costruire il percorso da far compiere al simpatico idraulico, che tra l'altro nasconde parecchia tecnologia al suo interno: è infatti dotato di piccoli schermi LCD negli occhi, nella bocca e sulla pancia per mostrare più di 100 diverse reazioni immediate al movimento. Inoltre, incluso nella confezione, c'è un altoparlante che riproduce i suoni tipici dei giochi di Super Mario. Ricordatevi che nuovi set LEGO Mario arriveranno a gennaio 2021, nel frattempo ecco una lista dei più gettonati attualmente disponibili:

LEGO Super Mario Fortezza sorvegliata – Pack di Espansione (49,99 €)

LEGO Super Mario Marghibruco del Deserto - Pack di Espansione (19,99 €)

LEGO Super Mario Guai alla fortezza di Whomp- Pack di Espansione (19,99 €)

LEGO Super Mario Scivolo della Pianta Piranha - Pack di Espansione (29,99 €)

LEGO Super Mario Sbarramento dei Banzai Bill - Pack di Espansione (29,99 €)

LEGO Super Mario Casa di Mario e Yoshi - Pack di Espansione (29,99 €)

LEGO Super Mario Caccia al tesoro di Toad - Pack di Espansione (69,99 €)

LEGO Super Mario Battaglia finale al Castello di Bowser (99,99 €)

Sono anche disponibili i Power-Up Pack, contenenti nuovi costumi, ideati su quelli realmente indossati dall'idraulico nei vari videogiochi, ed espressioni per Mario, perfetti per far sbizzarrire la fantasia. Sono venduti singolarmente a 9,99 € l'uno.