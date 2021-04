Quanto costa Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch?

Avete appena scoperto che Mario Kart 8 Deluxe è il gioco di corse più venduto di sempre negli USA e siete tra i pochi possessori di Nintendo Switch ancora sprovvisti di una copia? È sicuramente giunto il momento di rimediare!

Se siete interessati ad acquistare Mario Kart 8 Deluxe, allora è importante informarsi sui prezzi dei vari rivenditori italiani. Il gioco per Nintendo Switch è attualmente venduto al prezzo pieno di 59,99 euro da MediaWorld, Unieuro e Euronics. Da GameStop può essere acquistato a 60,98 euro, con possibilità di portarsi a casa una copia usata a 58,98 euro, oppure di riportare i propri giochi vecchi per risparmiare ulteriormente. Il prezzo più vantaggioso è attualmente proposto da Amazon.it, dove Mario Kart 8 Deluxe è venduto a 50,50 euro con disponibilità immediata.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.it, beneficia dei vantaggi Prime e viene spedito in maniera rapida e gratuita. Non sappiamo fino a quando rimarrà a questo prezzo, pertanto se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Oltre ad essere il racing game di maggior successo di sempre negli USA, Mario Kart 8 è anche il gioco più venduto in assoluto per Nintendo Switch: sono ben 33,41 milioni le copie vendute in questi anni!