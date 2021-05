Quanto costa Marvel's Avengers? Il prezzo in offerta su Amazon

Marvel's Avengers, il videogioco action-adventure sviluppato dalla Crystal Dynamics e Eidos Montréal, uscito il 4 settembre 2020, è in offerta al prezzo migliore dal lancio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X.

Sono sufficienti appena 29,99 euro per acquistare una copia del gioco, con uno sconto pari al 60% dal prezzo di listino di 74,99 euro. La versione con copertina dedicata a PlayStation 5 è in vendita a 49,99 euro, però è acquistabile in versione PlayStation 4 a prezzo scontato e, una volta inserito il disco nella PlayStation 5, la console scaricherà in automatico un aggiornamento che effettuerà un upgrade alla versione per la nuova console di Sony.

Di seguito i link per acquistare il gioco in offerta:

Marvel's Avengers presenta un gran numero di personaggi tratti dall'Universo Marvel, tra cui:

Iron Man

Spider-Man

Vedova Nera

Hulk

Ms. Marvel

Occhio di Falco

Captain Marvel

Thor

Kate Bishop

Pantera Nera

Capitan America

Con l'aggiornamento 1.7.0 di qualche giorno fa, sono stati introdotti l'evento Conquista della Stanza Rossa, il Sistema Campione ed il Catalizzatore degli Eroi, sinoltre sono state risolte molte delle problematiche che affliggevano la campagna, il multigiocatore e l'interfaccia.

