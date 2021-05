Quanto costa Marvel's Spider-Man Miles Morales? Il gioco in offerta su Amazon

Marvel's Spider-Man Miles Morales, l'esclusiva PlayStation uscita a novembre del 2020, è acquistabile su Amazon a prezzo scontato sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5.

Il gioco è infatti in offerta a 43,09 euro per la nuova console di Sony, per Playstation 4 invece è acquistabile a 49,98 euro, al posto di un prezzo di listino di 60,99 euro per entrambe le console. Di seguito i link per acquistare il titolo a prezzo scontato:

Lo spin-off dell'uomo ragno ha riscosso un gran successo di vendite ed è stato uno dei giochi per PlayStation 5 più venduti dall'arrivo della console, superando addirittura gli incassi di due colossi del calibro di The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima. Recentemente è stato addirittura premiato alla 48° cerimonia degli Annie Awards come Outstanding Achievement for Character Animation in a Video Game che premia il miglior lavoro di animazione per un personaggio.

Questa offerta fa parte delle promozioni Days of Play di Sony, ci sono anche tantissimi altri giochi in offerta a 9,99 euro. Se non avete letto l'articolo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa relativo ai giochi in offerta su Amazon, ecco tutti gli sconti PlayStation Days of Play, validi fino al 9 giugno o fino ad esaurimento scorte.