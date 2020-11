Quanto costa Marvel's Spider-Man PS4 per il Black Friday?

L'acclamato Marvel's Spider-Man ha venduto oltre 20 milioni di copie, il gioco è stato pubblicato nel settembre 2018 su PS4 e nel novembre 2020 su PS5 con il titolo Marvel's Spider-Man Remastered. Ma quanto costa il gioco dell'Uomo Ragno?

Sul PlayStation Store Marvel's Spider-Man costa 39.99 euro mentre Marvel's Spider-Man Edizione Game of the Year costa 29.99 euro, questa versione risulta quindi la più conveniente considerando che per poco meno di 30 euro possiamo acquistare il gioco dell'Uomo Ragno e il DLC La Città che non dorme mai, diviso in tre parti: Silver Lining, La Rapina e Territori Contesi.

Il prezzo indicato è valido per l'edizione digitale ma cercando presso i negozi delle grandi catene potrebbe essere possibile spuntare un prezzo più basso in particolare durante le offerte del Black Friday. Alcuni rivenditori potrebbero offrire Marvel's Spider-Man in versione standard (dunque senza il DLC La città che non dorme mai) a 29.99 euro o 19.99 euro, questo sarebbe il prezzo più basso mai toccato dal gioco dal lancio ad oggi.

Marvel's Spider-Man Remastered invece non è in vendita singolarmente e può essere acquistato solo come parte di Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition per PlayStation 5.