Quanto costa in media creare e produrre un videogioco?

L’industria videoludica diventa ogni anno sempre più grande e il suo giro d’affari sempre più voluminoso, grazie all’aumento costante del numero di persone che entrano a far parte della grande comunità di videogiocatori sparsa su tutte le piattaforme disponibili sul mercato. Ma quanto costa produrre un videogioco?

Nel corso della storia più che trentennale del medium, il budget medio di una produzione di alto livello è cresciuto esponenzialmente, soprattutto a causa del fisiologico aumento qualitativo, e quantitativo, delle produzioni, con un relativo aumento esponenziale delle risorse umane necessarie a gestire i diversi progetti, e alla necessità da parte delle aziende del settore di inseguire continuamente un’evoluzione tecnologica estremamente rapida e non facile da gestire.

Ecco quindi che per tutti questi motivi il budget medio delle produzioni videoludiche è passato da una manciata di milioni di dollari per i prodotti che hanno visto la luce prima dell'era di Xbox 360 e PlayStation 3, per poi aumentare progressivamente e raggiungere prima l’ordine delle poche decine di milioni di dollari, per arrivare a toccare, soprattutto durante l’ultima generazione di console, picchi di centinaia di milioni di dollari spesi per un singolo prodotto, come nel caso dei più recenti titoli di Rockstar Games, ovvero GTA V o Red Dead Redemption 2.



Discorso diverso per la produzione indipendente dove spesso i budget sono ridotti all'osso, anche in questo caso però la forbice è ampia e si passa da poche migliaia di dollari fino a raggiungere cifre più corpose per progetti più complessi ed elaborato.