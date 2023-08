Quanto costa Nintendo Switch 2? Ipotesi e rumor

Come ormai ben saprete, nel corso degli ultimi giorni sono stati diffusi fiumi di voci di corridoio in merito alle caratteristiche hardware e alla finestra di lancio di Nintendo Switch 2. Ma cosa si sa sul prezzo?

Occorre precisare che nessuno dei più recenti rumor parla del costo finale della console di prossima generazione della Grande N, ma vi sono alcuni indizi che potrebbero aiutare a comprendere quanto bisognerà pagare per acquistarla al day one.

Per chi non lo ricordasse, Nintendo Switch arrivò sugli scaffali di tutti i negozi lo scorso marzo 2017 al prezzo consigliato di 329,99 euro. Nel caso in cui le voci di corridoio dovessero trovare conferma e l’hardware della nuova console ibrida dell’azienda giapponese dovesse includere un chip Nvidia e una qualche funzionalità in stile DLSS per migliorare la risoluzione dei giochi, è molto probabile che il costo di Nintendo Switch 2 sarà superiore al suo predecessore.

È difficile prevedere la cifra esatta, anche perché in gioco vi sono numerosi fattori, tra i quali vi è anche il taglio di memoria: il mercato digitale occupa una fetta sempre più grossa e molti giocatori hanno deciso di abbandonare il supporto fisico per passare agli acquisti sull’eShop, elemento che potrebbe spingere Nintendo ad includere una memoria più generosa rispetto ai 32GB del modello base di Switch.

Non meno importante sarà comprendere se il colosso nipponico deciderà, come già accaduto in passato, di vendere la nuova console in perdita per massimizzare le vendite nel periodo iniziale, così da aumentare il più possibile la base installata e rendere la piattaforma più invitante anche per le terze parti, che in questo modo sarebbero più propense a creare porting per Switch 2.

L’ultima incognita che potrebbe avere un certo peso sul costo finale della macchina da gioco sarà lo schermo, visto che i rumor parlano di un pannello LCD ma non si esclude del tutto la possibilità che possa montare un OLED.

In definitiva, possiamo ipotizzare che il prezzo della console sarà compreso tra i 349,99 e i 449,99 euro in base allo schermo e alla memoria interna. In ogni caso si tratta di speculazioni e solo il tempo potrà rispondere all’annosa questione. Sapevate che un nuovo Mario 3D potrebbe arrivare al lancio di Switch 2?