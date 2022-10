Quanto costa la Nintendo Switch per il Black Friday?

Abbiamo cercato di capire quanto costa PlayStation 5 per il Black Friday, cerchiamo ora di analizzare la situazione legata alle offerte e agli sconti Nintendo Switch per il Black Friday 2022.

Quanto costa Nintendo Switch al Black Friday? E' difficile fare previsioni esatte ma possiamo certamente aspettarci un taglio di prezzo per Nintendo Switch Modello 2019 e Nintendo Switch Lite mentre è più difficile ipotizzare sconti su Nintendo Switch OLED, posizionato come modello premium della gamma Nintendo Switch.

Nintendo Switch potrebbe essere proposta in un range compreso tra 249 e 269 euro mentre nel caso di Nintendo Switch Lite si potrebbe ipotizzare un prezzo offerta compreso tra i 159 e i 179 euro. In passato, Nintendo ha proposto bundle Nintendo Switch per il Black Friday mantenendo il prezzo di listino ma aggiungendo un gioco alla confezione, come Mario Kart 8 Deluxe ad esempio.

Con ogni probabilità ci saranno poi offerte sui giochi per Nintendo Switch, con i titoli first party proposti a 49.99 euro l'uno e giochi terze parti a prezzi inferiori, a novembre inoltre dovrebbero tornare le celebri Cyber Offerte su Nintendo eShop, in tempo per il Black Friday e Cyber Monday.

Anche gli accessori come i Joy-Con dovrebbero essere scontati per il Black Friday mentre l'abbonamento a Nintendo Switch Online non dovrebbe subire alcuna flessione di prezzo, parallelamente a quanto accaduto negli anni scorsi.