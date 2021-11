Quanto costa Nintendo Switch per il Black Friday? Super prezzo da GameStop

Nintendo Switch è uno dei protagonisti delle offerte del Black Friday di GameStop e a partire da oggi è disponibile una nuova promozione per acquistare la console ibrida di Nintendo ad un prezzo ridotto con giochi e abbonamento Switch Online inclusi.

Nintendo Switch Online costa 299.98 euro per il Black Friday, il bundle proposto da GameStop include la console con Joy-Con Blu e Rosso Neon, il gioco Mario Kart 8 Deluxe in formato digitale (non ha certo bisogno di presentazioni dal momento che parliamo del videogioco per Switch più venduto di sempre) e tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, il servizio che vi permetterà di giocare in multiplayer con gli amici, accedere ad offerte esclusive e a una selezione di giochi per NES e SNES da scaricare, con nuove aggiunte ogni mese.

L'offerta è valida fino al 29 novembre online e nei negozi fino ad esaurimento scorte, certamente si tratta di una buona occasione per acquistare la console Nintendo a prezzo scontato. Da GameStop trovate anche giochi Nintendo Switch in offerta per il Black Friday, tra questi anche Pokemon Diamante Brillante e Pokemon Perla Splendente in vendita a 49.99 euro l'uno, super prezzo per due giochi di recentissima uscita e sicuri blockbuster della stagione natalizia.