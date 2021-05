Quanto costa la Nintendo Switch? Il prezzo più basso è su eBay

Nintendo Switch ha un prezzo di listino pari a 329 euro in Europa, ogni tanto è possibile assistere a (rari) sconti da parte dei rivenditori che abbassano il prezzo a 299 euro o regalano accessori come controller, giochi e custodie. Ma è possibile spuntare un prezzo ancora più basso?

Una delle migliori offerte è disponibile su eBay dove troviamo il prezzo più basso in assoluto: Nintendo Switch costa 235, prezzo riferito ad un modello Edizione 2017 ricondizionato pari al nuovo.

Si tratta di un prodotto Grado A ricondizionato in condizioni ottime con possibili difetti estetici di tipo lieve e poco visibili. La confezione è originale e include tutti i contenuti normalmente presenti (console Nintendo Switch, base, Joy-Con sinistro e destro nei colori Rosso e Blu Neon, impugnatura Joy-Con, alimentatore, set di laccetti per Joy-Con e cavo HDMI). Qualora la confezione originale risultasse eccessivamente rovinata, l'articolo verrà inserito in box neutro con imballo.

Il rivenditore m3elettronica ha oltre 11.500 feedback (100% positivi) e offre garanzia di 12 mesi sul prodotto, oltre 190 le console Nintendo Switch già vendute a questo prezzo. Si tratta senza dubbio di una buona occasione per risparmiare se non puntate necessariamente al nuovo, con tutte le garanzie e la sicurezza nell'acquisto garantite da eBay.