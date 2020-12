Quanto costa la Nintendo Switch Lite per Natale? Prezzi aggiornati dicembre 2020

Volete regalare (o regalarvi) una console Nintendo Switch Lite per Natale? Ottima scelta, ma quanto costa la console portatile di Nintendo? Abbiamo fatto un giro per i negozi online, ecco il prezzo più basso di Nintendo Switch Lite a Natale 2020.

Nintendo Switch Lite è una console compatta, leggera e con comandi integrati che espande la famiglia Nintendo Switch. La console è pensata per il gioco in mobilità. La confezione contiene la console e il caricabatterie. Fino a 8 giocatori possono collegare tra di loro le proprie console Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite per giocare insieme in multiplayer cooperativo o competitivo. Nintendo Switch Lite è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile.

Su Amazon.it Nintendo Switch Lite costa 189.98 euro, lo stesso prezzo è al momento applicato anche da rivenditori come Euronics, Amazon, Mediaworld e GameStopZing per le offerte di Natale, che termineranno al più tardi entro il 24 dicembre, avete dunque ancora qualche giorno di tempo per procedere con l'acquisto della vostra Nintendo Switch Lite.

Se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro approfondimento sulle differenze tra Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, ecco cosa cambia tra le due versioni della console attualmente in commercio.