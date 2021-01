Quanto costa la Nintendo Switch Lite? Prezzo aggiornato gennaio 2021

Quanto costa Nintendo Switch Lite? La versione portatile della console ha riscosso un notevole successo ed è uno dei prodotti hi-tech più venduti e ricercati da chi desidera giocare in mobilità. Vediamo i prezzi aggiornati e le offerte più convenienti.

Nintendo Switch Lite è una console compatta, leggera e con comandi integrati che espande la famiglia Nintendo Switch. La console è pensata per il gioco in mobilità. La confezione contiene la console e il caricabatterie. Fino a 8 giocatori possono collegare tra di loro le proprie console Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite per giocare insieme in multiplayer cooperativo o competitivo. Nintendo Switch Lite è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile.

Nintendo Switch Lite ha un prezzo di listino di 219.99 euro, su Amazon.it Switch Lite costa 192 euro, da segnalare anche le offerte di GameStopZing su Nintendo Switch Lite, acquistando la console insieme al Premium Pass risparmierete 20 euro, inoltre riportando Switch Lite entro il 29 aprile in negozio GSZ vi restituirà 150 euro da spendere per l'acquisto di una nuova Switch.

Quali sono le differenze tra Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite? Ricordatevi che il modello più economico non può essere collegato alla TV, a differenza della versione standard.