Quanto costa Nintendo Switch Oled? Le migliori offerte

Nintendo Switch Oled esce l'8 ottobre in Europa, ma quanto costa la nuova versione di Nintendo Switch? Ecco il prezzo in Italia e una serie di offerte da parte dei principali rivenditori online e fisici.

Nintendo Switch Oled ha un prezzo di listino fissato a 349.99 euro, leggermente più alto rispetto alla Nintendo Switch 2019 che ora costa 299.99 euro, con uno street price spesso più basso che si assesta intorno ai 269 o 279 euro. Potete prenotare Nintendo Switch Oled a 349.99 euro su Amazon, da segnalare che GameStop offre la possibilità di risparmiare sull'acquisto di Nintendo Switch Oled. Come? Portando indietro una console usata otterrete un rimborso secondo questo schema:

260€ portando Switch + 2 giochi Switch

200€ portando Switch

180€ portando PS4 Pro

150€ portando Switch/PS4

100€ portando Switch Lite

Riportando dunque la vostra "vecchia" Nintendo Switch con due giochi otterrete fino a 260 euro di sconto sull'acquisto del modello Oled. Da Gamelife potete comprare il bundle Nintendo Switch Oled con un gioco o un accessorio al prezzo di 398 euro componendo il vostro pacchetto scegliendo tra Joy-Con, Controller Pro o giochi come Metroid Dread, Super Mario 3D All-Stars, Paper Mario The Origami King, Luigi's Mansion 3, New Super Mario Bros U Deluxe, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Breath of the Wild, solamente per citarne alcuni.