Quanto costa una Nintendo Wii usata o ricondizionata?

Nintendo Wii, la console erede di GameCube, lanciata nel 2006 e presto divenuta la console casalinga più venduta tra quelle della settima generazione e di tutte quelle precedenti di Nintendo, nonché una delle più diffuse al mondo con più di 100 milioni di unità in tutto il mondo.

Se voleste comprarla ora, quanto dovreste pagarla? Dal momento che non è più in commercio, l'unica opzione è rivolgersi al mercato dell'usato, dove potete trovare alcune offerte per Nintendo Wii molto interessanti.

Infatti, cercando su internet si trovano alcune Wii usate in ottime condizioni, alcune anche ricondizionate (cioè praticamente come nuove) intorno ai 100 euro. A seconda poi degli accessori e dei giochi presenti nel bundle, il prezzo può variare, mantenendosi comunque relativamente basso: su eBay abbiamo trovato un'inserzione con ben 140 giochi, al prezzo di 140 euro. Alcune offerte sono anche molto economiche e si aggirano intorno ai 50-70 euro, senza dover ricorre al sistema delle aste (quindi in versione "Compralo subito") e con spese di spedizione incluse.

Se non l'avete mai avuta e volete provare in prima persona questa console ai tempi rivoluzionaria, ma ancora in grado di intrattenere e divertire in compagnia, potete stare certi che la troverete usata a un ottimo prezzo!