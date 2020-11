Quanto costa la PlayStation 4 al Black Friday?

Sono in molti a chiedersi quanto costerà la PlayStation 4 al Black Friday, sopratutto quest'anno con l'arrivo di PlayStation 5 la "vecchia" (ma sempre attuale) console Sony potrebbe subire un drastico calo di prezzo in occasione del Venerdì Nero e delle feste di Natale.

Ad oggi il prezzo di listino di PlayStation 4 è fissato a 299.99 euro, spesso i rivenditori tagliano autonomamente il prezzo di 10 o 20 euro proponendola a 289.99 o 279.99 euro, 249.99 euro in caso di extra sconti e promozioni speciali. Sony dal canto suo non ha annunciato tagli di prezzi per PS4 in occasione del Natale ma con le offerte del Black Friday molti si aspettano sconti particolarmente interessanti per acquistare PlayStation 4 risparmiando.



Per il periodo del Black Friday Sony potrebbe proporre PlayStation 4 al prezzo ufficiale di 249.99 euro e e i vari rivenditori potrebbero a questo punto vendere la console ad uno street price ancora più basso, magari 199.99 o 229.99 euro in bundle con un secondo controller o con un gioco.



Si tratta però solamente di ipotesi e non è escluso che Sony possa pensare a promozioni di altro tipo per il Black Friday, mantenendo lo stesso prezzo per la console ma offrendo in abbinamento giochi o accessori senza costi aggiuntivi.