Quanto costa la PlayStation 5 nel 2022, è ancora difficile da trovare?

PlayStation 5 è uscita nel novembre 2020 ed è diventata rapidamente oggetto del desiderio di milioni di giocatori in tutto il mondo. La console sta per festeggiare il secondo anniversario, ma quanto costa PlayStation 5 nel 2022? E' possibile trovare un PS5 senza problemi? Facciamo chiarezza.

Quanto costa PS5? Il prezzo purtroppo non ha subito ritocchi verso il basso dal lancio, PlayStation 5 Standard Edition costa 499.99 euro mentre PS5 Digital Edition, la versione senza il lettore ottico, costa 399.99 euro di listino, prezzi consigliati al pubblico ma non imposti direttamente dall'azienda Sony.

Questo vuol dire che i retailer internazionali possono applicare un prezzo più alto o più basso a seconda delle proprie strategie commerciali, al momento però reperire una PS5 è davvero molto difficile, se non in bundle, con GameStop che propone restock settimanali venduti insieme a giochi e accessori come cuffie e controller, oppure contenuti aggiuntivi come Funko Pop! o film in Blu-Ray.

Rivenditori come Mediaworld, Euronics, Unieuro e altre catene non "droppano" PS5 dalla fine del 2021 mentre GameStop ha mostrato maggior regolarità in questi mesi. Nessuna novità invece riguardo la questione prezzi, il listino come detto è invariato e non ci sono previsioni di ritocchi per il 2022.



Nel frattempo si comincia già a parlare di PS5 PRO, secondo un rumor la console uscirà entro i prossimi tre anni... sarà vero?