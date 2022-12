Quanto costa la PlayStation 5 nel 2022, qual è il vero prezzo di PS5?

Sebbene la situazione sia migliorata leggermente rispetto al 2020 e 2021, trovare una PlayStation 5 non è ancora così facile, la console non è reperibile nei negozi (salvo rarissime occasioni) e i drop online sono poco frequenti. Questo ha portato anche ad un vasto mercato secondario con la PS5 che viene rivenduta a prezzi maggiorati.

Ma qual è il prezzo di PS5 nel 2022? Sony ha aumentato il prezzo di PlayStation 5 ad agosto e dunque PlayStation 5 costa 549.99 euro mentre PS5 Digital Edition costa 449.99 euro, un aumento di 50 euro rispetto ai prezzi di listino fissati al lancio, rispettivamente 499.99 euro e 399.99 euro. Si tratta di prezzi consigliati e non imposti, dunque i rivenditori possono applicare prezzi diversi, in particolare nel caso di bundle e pacchetti speciali.

Non è raro vedersi proporre bundle che includono la console, giochi, accessori, film in DVD e gadget, mentre i bundle ufficiali Sony contengono solamente la PS5, un controller DualSense e e un gioco, come nel caso di Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e FIFA 23. Il prezzo dei bundle ufficiali PlayStation è invece di solito di poco superiore ai 600 euro (559.99 euro il prezzo della console + il prezzo del singolo gioco)