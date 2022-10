Quanto costa la PlayStation 5 con il Black Friday, costerà meno a Natale?

Nonostante l'aumento di prezzo avvenuto a fine agosto 2022, PlayStation 5 continua ad essere molto ambita da parte dei giocatori di tutto il mondo, Italia compresa. La console Sony continua però ad essere molto difficile da rimediare, nonostante il colosso giapponese abbia promesso l'arrivo più frequente delle nuove scorte.

Con il 2022 vicino alla sua conclusione, ci sarà modo di trovare più facilmente PS5 a Natale? Attualmente è difficile a dirsi, dato che nel Bel Paese la situazione continua ad essere molto simile a quella degli scorsi mesi: la piattaforma Sony viene ancora distribuita in quantità molto limitate, generalmente messe in vendita da grandi catene come GameStop o Amazon solo attraverso bundle online, ed in casi davvero rari è possibile trovarla disponibile all'interno dei negozi fisici.

Tale situazione potrebbe proseguire anche fino al prossimo Natale, tuttavia è bene ricordare che Sony ha promesso più scorte di PS5 dall'autunno in tutto il mondo, così da farsi appunto trovare pronta per la stagione natalizia e soprattutto per l'uscita di un'attesissima produzione first-party come God of War Ragnarok, disponibile dal prossimo 9 novembre. In alcuni territori dalle parole si è già passati ai fatti: la distribuzione di PS5 è cresciuta del 400% negli Stati Uniti, un'impennata considerevole che segue la promessa della compagnia nipponica di una diffusione più massiccia della propria piattaforma. Non è quindi affatto da escludere che una situazione simile possa verificarsi anche in Italia, magari proprio a ridosso del periodo natalizio, se non ancora prima.

Maggiori scorte magari a ridosso proprio del Black Friday di fine novembre, con offerte a tema PS5 che possano attirare con ancora più forza le attenzioni dei consumatori? Anche ci fossero scorte più abbondanti, in questo caso è comunque davvero improbabile che possano esserci sconti per la console, alla luce soprattutto del suo recente aumento di prezzo. Nulla però vieta la possibilità di grosse offerte lato software da parte di alcuni rivenditori, con giochi di punta PS5 proposti a prezzi molto convenienti che sarebbero perfetti da affiancare ad una PS5 appena acquistata.

Con l'avvicinarsi di Natale e Black Friday avremo maggiormente in chiaro cosa dovranno aspettarsi i fan PlayStation italiani, nella speranza di aggiornamenti incoraggianti da parte di Sony stessa.