Quanto costa la PlayStation 5 da Mediaworld online e nei negozi?

Con l'arrivo a cadenza più o meno regolare nuove scorte di PlayStation 5, molti negozi stanno iniziando ad esporre la console current gen di Sony, rendendo l'acquisto possibile anche a chi si reca nei punti vendita e non solo online. Nel caso di Mediaworld, quanto costa la PS5 sul sito e nei negozi della catena rossa?

Nel momento in cui scriviamo PlayStation 5 è in vendita da Mediaworld in tre diverse configurazioni: Standard, Digital Edition e Bundle: PlayStation 5 Disc C con God of War Ragnarok costa 619.99 euro, PS5 Digital C costa 449.99 euro mentre PlayStation 5 Standard Edition Disc C costa 549,99 euro.

Ricapitolando dunque, ecco quanto costa la PlayStation 5 alla Mediaworld

PlayStation 5 Standard Edition 549.99 euro

PlayStation 5 Digital Edition 449.99 euro

PS5 Standard Edition in bundle con God of War Ragnarok 619.99 euro

E' possibile comprare la console online con disponibilità immediata in magazzino e riceverla a casa in pochi giorni (per una stima precisa vi basterà inserire il CAP della vostra città al momento di aggiungere il prodotto al carrello) oppure optare per il ritiro nel punto vendita a voi più vicino, attenzione però perché questa possibilità non è prevista per tutti i negozi Mediaworld ma solamente per alcuni store sul territorio nazionale.