Quanto costa PlayStation Plus per il Black Friday 2023?

E' finalmente iniziato il Black Friday PlayStation e oltre agli sconti su PS5 e sui migliori giochi PS4 e PS5, c'è anche una offerta esclusiva dedicata all'abbonamento PlayStation Plus, scontato solo per il periodo che va dal 14 al 27 novembre.

Sony fa sapere che dal 17 novembre "i giocatori che si abbonano a PlayStation Plus possono risparmiare fino al 30% su abbonamenti di 12 mesi. Gli utenti PlayStation Plus già abbonati possono risparmiare il 25% passando a PlayStation Plus Extra o 30% passando a PlayStation Plus Premium."

Sconti dunque per i nuovi abbonati (fino al 30% sull'iscrizione per dodici mesi) e un risparmio anche per chi effettua l'upgrade da PlayStation Plus Essential a Extra o Premium, con un taglio di prezzo rispettivamente del 25% e 30% sempre per la sottoscrizione annuale 12 mesi. Non sono previsti invece sconti per i tagli di abbonamento mensile e trimestrale.

Una buona occasione questa per iscriversi a PlayStation Plus tenendo in considerazione anche i due tier di abbonamenti superiori come Extra e Premium, che garantiscono l'accesso ad un vasto catalogo giochi PS4 e PS5 e nel caso di Premium, anche ai vecchi classici e ad una selezione di giochi completi a tempo giocabili per un periodo variabile tra 30 minuti e 4 ore.

Per scegliere meglio il piano più adatto a voi, ecco cosa cambia tra PlayStation Plus Essential, Extra e Premium.