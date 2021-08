Quanto costa PlayStation Plus al mese per PS4 e PS5?

Quanto costa l'abbonamento PlayStation Plus al mese? Il servizio PS Plus di Sony è disponibile con tre diverse opzioni di abbonamento ed è possibile iscriversi per un mese, tre mesi oppure per un anno (12 mesi). Ma quanto costa PlayStation Plus per un mese?

Un mese di PlayStation Plus ha un prezzo di 8.99 euro, l'abbonamento può essere utilizzato sia su PS4 che su PS5 non solo per giocare online ma anche per scaricare i giochi gratis del mese o effettuare il backup dei salvataggi su Cloud (100 GB disponibili) o ancora approfittare degli sconti esclusivi per gli iscritti sui migliori giochi per tutte le console Sony.

PlayStation Plus prezzo: le ricariche su Amazon

Su Amazon potete acquistare le ricariche per il vostro abbonamento PlayStation Plus, oltre al taglio mensile sono disponibili anche le schede da tre mesi (24.99 euro) e annuale (12 mesi a 59.99 euro). Se volete risparmiare potete invece optare per l'abbonamento annuale PlayStation Plus a 29.99 euro, l'offerta del PlayStation Store è valida fino al 30 agosto solo per i nuovi abbonati e per chi non ha una sottoscrizione attiva in questo momento.