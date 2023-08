Quanto costa PlayStation Plus? Prezzi aggiornati da settembre 2023

Da settembre 2023, PlayStation Plus costa di più... ma quanto di più? Ecco la tabella riassuntiva con i nuovi prezzi validi anche in Italia dal 6 settembre per gli abbonamenti Essential, Extra e Premium da 12 mesi.

Iniziamo specificando che l'aumento riguarda solo ed esclusivamente il piano di abbonamento annuale 12 mesi mentre gli abbonamenti da un mese e tre mesi non hanno subito alcun aumento. Dal 6 settembre dunque i prezzi saranno i seguenti:

PlayStation Plus Essential

1 Mese 8.99 euro

3 Mesi 24.99 euro

12 Mesi 71.99 euro

PlayStation Plus Extra

1 Mese 13.99 euro

3 Mesi 39.99 euro

12 Mesi 125,99 euro

PlayStation Plus Premium

1 Mese 16.99 euro

3 Mesi 49.99 euro

12 Mesi 151.99 euro

Sony ricorda che "per gli attuali abbonati 12 mesi, l’aumento di prezzo non entrerà in vigore fino alla prossima data di rinnovo che avverrà il 6 novembre o successivamente."

Viene inoltre precisato che "qualsiasi modifica apportata dal 6 settembre come upgrade, downgrade o acquisto di tempo aggiuntivo, aggiornerà il vostro piano in base al nuovo prezzo."

Se siete già abbonati dunque il vostro piano non verrà modificato prima del 6 novembre o in data successiva, mentre per i nuovi abbonati dal 6 settembre sono in vigore i nuovi prezzi. Su Everyeye.it trovate le guide per modificare l'abbonamento PlayStation Plus, disattivare l'abbonamento PlayStation Plus o disattivare il rinnovo automatico di PlayStation Plus.