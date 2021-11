Quanto costa la PS4 al Black Friday? Sconti e offerte sulla console Sony

Abbiamo già valutato se sia ancora conveniente comprare una PS4 nel 2021, se avete deciso di acquistare la console Sony di vecchia generazione cerchiamo di capire insieme se per il Black Friday ci saranno occasioni di risparmio.

Iniziamo ricordando che PS4 Standard e PS4 PRO sono ormai fuori produzioni dunque nei negozi troverete solamente modelli datati mentre PS4 Slim è ancora prodotta nei taglio da 500 GB (più comune) e 1TB (più raro) in vendita nel primo caso al prezzo di 299.99 euro, questo il prezzo di listino consigliato al pubblico da Sony.

Si tratta di un prezzo non propriamente contenuto e speriamo che Sony possa presto annunciare un price cut ufficiale a 199 euro, in ogni caso per il momento non ci sono voci o rumor concreti in merito ma possiamo comunque aspettarci sconti e offerte per il Black Friday 2021. L'ipotesi più probabile è che il prezzo di PS4 scenda a 269, 249 o 229 euro presso vari rivenditori in caso di offerte sottocosto, altra possibilità è quella di un listino inalterato a fronte però di giochi, accessori o abbonamenti PlayStation Plus in bundle.

Un taglio di prezzo ufficiale, come detto, sarebbe certamente auspicale per continuare a rendere appetibile la vecchia console anche in vista delle grandi uscite del 2022 come God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.