Quanto costa una PS4 PRO usata? Il prezzo della console di seconda mano

Giunti ormai al termine del ciclo vitale di PlayStation 4, e quindi anche di tutte le sue versioni, sono in molti ad aver deciso di rivendere la propria console della passata generazione per provare ad assicurarsene una di nuova generazione.

Ecco quindi che la disponibilità di console PS4 PRO usate negli ultimi mesi è aumentata, permettendo a molti di coloro che dovevano ancora acquistarne una di godersi finalmente le molte esclusive pubblicate da Sony nel corso della precedente generazione.

Uno dei rivenditori che dispongono di una maggiore quantità di console PlayStation 4 PRO usate è GameStopZing, catena alla quale molti giocatori si sono rivolti per permutare la propria console di vecchia generazione per poter risparmiare sul prezzo d’acquisto di una PlayStation 5 o Xbox Series X|S. Nei negozi GameStopZing o tramite il sito ufficiale potrete infatti acquistare una console Playstation 4 Pro al prezzo di 309,98€, cifra simile a quella che è possibile trovare su altre piattaforme come eBay, Facebook Marketplace, forum e altri siti compravendita e annunci.



Nelle prossime settimane il prezzo potrebbe calare ancora fino ad assestarsi sui 250/280 euro mentre si attende un taglio di prezzo ufficiale anche per quanto riguarda il nuovo, in vendita al costo di listino pari a 409,99 euro.